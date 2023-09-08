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Одноклубник Гави побил его рекорд в национальной команде

Ямаль еще и отличился в дебютном матче.
Сегодня, 20:48
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории сборной Испании.

16-летний вингер дебютировал за "красную фурию" в матче против Грузии, заменив на 44-й минуте Дани Ольмо.

Таким образом, в возрасте 16 лет и 57 дней Ямаль стал самым молодым игроком сборной Испании. Он побил рекорд своего одноклубника Гави.

На момент написания статьи счет в матче Грузия - Испания 1:7. Ламин Ямаль записал один мяч на свой счет, став еще и самым юным игроком, забивавшим гол.

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