Манчестер Юнайтед предложил Наполи обмен нападающими

Манчестер Юнайтед предлдожил Наполи интересный обмен, утверждает Area Napoli.

Как пишет издание, манкунианцы готовы обменять Джошуа Зиркзе на Виктора Осимхена и еще доплатить сверху.

Напомним, что Зиркзе мало играл при тен Хаге и, как считается, не будет нужен Амориму. А Осимхен и вовсе находится в аренде в Галатасарае и не намерен продолжать играть за Наполи.

При этом неаполитанцев предложение не заинтересовало. Президент клуба Аурелио де Лаурентис намерен выручить за нигерийца 80 млн евро вы январе или 75 млн летом.

Ранее также сообщалось, что Зиркзе интересен Ювентусу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!