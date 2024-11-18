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Манчестер Юнайтед предложил Наполи обмен нападающими

Клуб хочет обменять Зиркзе на Осимхена.
Сегодня, 12:59
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Манчестер Юнайтед предлдожил Наполи интересный обмен, утверждает Area Napoli.

Как пишет издание, манкунианцы готовы обменять Джошуа Зиркзе на Виктора Осимхена и еще доплатить сверху.

Напомним, что Зиркзе мало играл при тен Хаге и, как считается, не будет нужен Амориму. А Осимхен и вовсе находится в аренде в Галатасарае и не намерен продолжать играть за Наполи.

При этом неаполитанцев предложение не заинтересовало. Президент клуба Аурелио де Лаурентис намерен выручить за нигерийца 80 млн евро вы январе или 75 млн летом.

Ранее также сообщалось, что Зиркзе интересен Ювентусу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Осимхен Джошуа Зиркзе

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