Европейский гранд пытался выкупить звездного форварда

Галатасарай отказался продавать Виктора Осимхена, утверждает Fanatik.

Турецкое издание пишет, что некий европейский гранд пытался выкупить нигерийца, но получил отказ.

О каком именно клубе идет речь не сообщается, однако он предложил за Осимхена 125 млн евро.

Галатасарай отказался продавать нигерийца, заявив, что не будет рассматривать предложения ниже 150 млн евро.

В прошлом сезоне Виктор Осимхен провел 33 матча, отличившись 22 голами и 8 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Харри Кейн определился со своим будущим.

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