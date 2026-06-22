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Футбол

Европейский гранд пытался выкупить звездного форварда

Галатасарай отказался продать Виктора Осимхена.
Сегодня, 18:33       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Галатасарай отказался продавать Виктора Осимхена, утверждает Fanatik.

Турецкое издание пишет, что некий европейский гранд пытался выкупить нигерийца, но получил отказ.

О каком именно клубе идет речь не сообщается, однако он предложил за Осимхена 125 млн евро.

Галатасарай отказался продавать нигерийца, заявив, что не будет рассматривать предложения ниже 150 млн евро.

В прошлом сезоне Виктор Осимхен провел 33 матча, отличившись 22 голами и 8 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Харри Кейн определился со своим будущим.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Осимхен

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