Лидер сборной Англии определился, останется ли он в немецкой команде

Доволен своей ролью в Мюнхене.

Гарри Кейн принял решение касательно своей карьеры в Баварии.

Представители форварда сборной Англии уже провели предварительные переговоры с мюнхенской командой о продлении соглашения.

Напомним, что действующий контракт Кейна рассчитан до 2027 года, а новый договор будет рассчитан до лета 2029 года.

🚨⏳ After initial talks over a new contract, FC Bayern and Harry Kane have agreed to focus fully on the World Cup for now. Concrete negotiations are set to begin after the tournament.



The idea of a new deal until 2029 is on the table. The chances of an extension are currently… pic.twitter.com/HdGsdrH6pg — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 19, 2026

Отмечается, что Кейн заявил боссам Баварии, что не рассматривает варианты с другими командами и настроен продолжить карьеру в Баварии.

К слову, Тоттенхэм предложил 75 млн за игрока Ньюкасла.

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