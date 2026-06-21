Лидер сборной Англии определился, останется ли он в немецкой команде
Гарри Кейн принял решение касательно своей карьеры в Баварии.
Представители форварда сборной Англии уже провели предварительные переговоры с мюнхенской командой о продлении соглашения.
Напомним, что действующий контракт Кейна рассчитан до 2027 года, а новый договор будет рассчитан до лета 2029 года.
🚨⏳ After initial talks over a new contract, FC Bayern and Harry Kane have agreed to focus fully on the World Cup for now. Concrete negotiations are set to begin after the tournament.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 19, 2026
The idea of a new deal until 2029 is on the table. The chances of an extension are currently… pic.twitter.com/HdGsdrH6pg
Отмечается, что Кейн заявил боссам Баварии, что не рассматривает варианты с другими командами и настроен продолжить карьеру в Баварии.
К слову, Тоттенхэм предложил 75 млн за игрока Ньюкасла.
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