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Футбол

Лидер сборной Англии определился, останется ли он в немецкой команде

Доволен своей ролью в Мюнхене.
Сегодня, 13:54       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Кейн / Getty Images
Гарри Кейн / Getty Images

Гарри Кейн принял решение касательно своей карьеры в Баварии.

Представители форварда сборной Англии уже провели предварительные переговоры с мюнхенской командой о продлении соглашения.

Напомним, что действующий контракт Кейна рассчитан до 2027 года, а новый договор будет рассчитан до лета 2029 года.

Отмечается, что Кейн заявил боссам Баварии, что не рассматривает варианты с другими командами и настроен продолжить карьеру в Баварии.

К слову, Тоттенхэм предложил 75 млн за игрока Ньюкасла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Гарри Кейн

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