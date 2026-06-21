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Футбол

Тоттенхэм предложил 75 млн за игрока Ньюкасла

Повысит предложение, чтобы угодить Де Дзерби.
Сегодня, 11:19       Автор: Валентина Чорноштан
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Тоттенхэм начал переговоры с Ньюкаслом по трансферу Сандро Тонали.

Как сообщает The Athletic, лондонская команда уже сделала первый официальный запрос по итальянскому хавбеку на сумму 75 млн фунтов, однако эта сумма не удовлетворила "сорок".

Отмечается, что главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби заявил руководству, что очень хочет видеть Тонали в составе команды на следующий сезон, поэтому Ньюкасл может получить новый запрос.

Как передаёт источник, "чёрно-белые" заинтересованы получить за 26‑летнего полузащитника около 100 млн фунтов, и о меньшей сумме речь не идёт. Однако такой высокой ценой они попытаются сохранить Сандро.

К слову, Реал выступил с официальным заявлением по поводу трансфера звезды Баварии.

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