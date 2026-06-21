Тоттенхэм предложил 75 млн за игрока Ньюкасла

Тоттенхэм начал переговоры с Ньюкаслом по трансферу Сандро Тонали.

Как сообщает The Athletic, лондонская команда уже сделала первый официальный запрос по итальянскому хавбеку на сумму 75 млн фунтов, однако эта сумма не удовлетворила "сорок".

Отмечается, что главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби заявил руководству, что очень хочет видеть Тонали в составе команды на следующий сезон, поэтому Ньюкасл может получить новый запрос.

Как передаёт источник, "чёрно-белые" заинтересованы получить за 26‑летнего полузащитника около 100 млн фунтов, и о меньшей сумме речь не идёт. Однако такой высокой ценой они попытаются сохранить Сандро.

К слову, Реал выступил с официальным заявлением по поводу трансфера звезды Баварии.

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