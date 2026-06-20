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Футбол

Реал выступил с официальным заявлением по поводу трансфера звезды Баварии

Мадридский клуб открестился от якобы попыток подписать Майкла Олисе.
Вчера, 22:58       Автор: Игорь Мищук
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Реал сделал заявление по поводу слухов об интересе к вингеру Баварии Майклу Олисе.

Ранее появилась информация, что мадридский клуб якобы готов заплатить за игрока сборной Франции более 200 миллионов евро, однако "сливочные" решили официально это опровергнуть, подчеркнув хорошие и уважительные отношения с мюнхенцами.

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"В связи с информацией, появившейся в различных средствах массовой информации о якобы интересе нашего клуба к игроку мюнхенской Баварии Майклу Олисе, Реал Мадрид заявляет, что не вступал ни в какие прямые или косвенные контакты с указанным футболистом, его представителями или лицами из его окружения.

Реал Мадрид также хочет отметить отличные институциональные отношения, которые он поддерживает с Баварией, с которой его связывает долгая история взаимного уважения, сотрудничества и признания, и выражает сожаление по поводу распространения спекуляций, не соответствующих действительности.

Оба клуба всегда поддерживали отношения, основанные на доверии и взаимном уважении. Это, в частности, проявляется в общем убеждении, что любой потенциальный интерес к игроку, принадлежащему другому клубу, должен прежде всего обсуждаться напрямую между самими клубами, в соответствии с принципами институциональной честности, которые исторически определяли отношения между Баварией и Реалом", - говорится в заявлении на официальном сайте Реала.

Ранее Реал объявил о подписании полузащитника Манчестер Сити Бернарду Силвы.

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