Реал объявил о подписании защитника Ливерпуля и сборной Франции Ибраима Конате.

Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

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27-летний футболист пополнит состав "сливочных" в статусе свободного агента, поскольку его контракт с мерсисайдцами истекает 30 июня.

Как сообщает пресс-служба мадридцев, договор французского центрбека будет рассчитан на четыре сезона - до лета 2030 года.

Конате выступал за Ливерпуль на протяжении последних пяти лет. В этом сезоне защитник провел за команду во всех турнирах 51 матч, отличившись двумя голами.

Ранее Реал также объявил о подписании защитника Челси.

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