Реал объявил о подписании защитника Ливерпуля
Ибраима Конате свободным агентом пополнит состав мадридской команды.
Реал объявил о подписании защитника Ливерпуля и сборной Франции Ибраима Конате.
Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
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27-летний футболист пополнит состав "сливочных" в статусе свободного агента, поскольку его контракт с мерсисайдцами истекает 30 июня.
Как сообщает пресс-служба мадридцев, договор французского центрбека будет рассчитан на четыре сезона - до лета 2030 года.
Конате выступал за Ливерпуль на протяжении последних пяти лет. В этом сезоне защитник провел за команду во всех турнирах 51 матч, отличившись двумя голами.
Ранее Реал также объявил о подписании защитника Челси.
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