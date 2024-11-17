Итальянский гранд следит за форвардами Манчестер Юнайтед и ПСЖ

Ювентус может попробовать приобрести Джошуа Зиркзе или Рандаля Коло Муани.

Ювентус планирует усилить зимой и атакующую линию, утверждает Tuttosport.

Напомним, что у клуба большая проблема с центральными защитниками, которую также намерены решить в январе.

Однако Мотта хочет также подписать форварда, тем более, что на рынке есть два потенциально очень выгодных варианта.

Первый - Джошуа Зиркзе из Манчестер Юнайтед. Ранее уже писали, что бельгиец хочет вернуться в Серию А, если Зиркзе окажется ненужен и Амориму, Ювентус может попробовать сделать предложение.

Второй вариант - Рандаль Коло Муани, от которого хочет избавиться ПСЖ. Однако парижане хотят немалые деньги, потому сейчас "бьянконери" раздумывают лишь над арендным соглашением.

Ранее также сообщалось, что Неймар хочет вернуться в Сантос.

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