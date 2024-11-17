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Неймар договорился о возвращении в Сантос

Бразилец станет игроком своего родного клуба после их возвращения в элитный дивизион.
Сегодня, 16:59
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Бразильский вингер Неймар вернется в родной Сантос.

Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, футболист сменит клубную прописку после завершения нынешнего сезона на его Родине. Он станет игроком "рыб" после их повышения в элиту.

Неймар работает над досрочным разрывом контракта с Аль-Хилялем, который должен был бы закончиться летом 2025 года.

В текущем сезоне бразилец провел лишь 2 матча, страдая от многочисленных травм.

Ранее президент другого бразильского клуба заявила, что Неймар не станет их игроком, потому что их команда - не больница.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар сантос

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