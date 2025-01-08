Лидер Тоттенхэма потерял сознание в матче с Ливерпулем
Родриго Бентанкур не смог продолжить игру.
Тоттенхэм понес серьезную потерю в полуфинале Кубка Лиги против Ливерпуля.
На 8-ой минуте поединка в результате игрового момента Родриго Бентанкур упал на газон и потерял сознание. Игроку несколько минут помогали врачи.
В итоге, уругвайца вынесли с поля на носах, а вместо него вышел Бреннан Джонсон. Родриго был в кислородной маске, когда его увозили в больницу.
По неподтвержденным даным, у игрока случился инсульт.
На момент написания новости в матче продолжается первый тайм. Счет - 0:0.
Напомним, ранее Тоттенхэм подписал нового вратаря.
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