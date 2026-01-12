iSport.ua
Ключевой полузащитник Тоттенхэма выбыл на несколько месяцев

Родриго Бентанкуру потребуется операция после травмы.
Сегодня, 18:29       Автор: Игорь Мищук
Родриго Бентанкур / Getty Images
Тренерский штаб Тоттенхэма на протяжении длительного времени не сможет рассчитывать на основного полузащитника Родриго Бентанкура.

28-летний футболист получил повреждение подколенного сухожилия во время матча 21-го тура АПЛ против Борнмута (2:3).

Читай также: Нападающий Тоттенхэма получил предложение с родины

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, уругвайскому хавбеку придется перенести операцию, после которой на восстановление ему потребуется около трех месяцев.

В сложившейся ситуации лондонский клуб планирует выйти на трансферный рынок в поисках полузащитника.

В нынешнем сезоне Бентанкур провел за Тоттенхэм во всех турнирах 28 матчей, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм потерял звезду команды на длительный период.

