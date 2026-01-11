iSport.ua
Футбол

Нападающий Тоттенхэма получил предложение с родины

Интерес приобрел конкретные очертания.
Сегодня, 19:29       Автор: Антон Федорцив
Матис Тель / Getty Images
Матис Тель / Getty Images

Французский Париж нацелился на громкий трансфер. Новичок Лиги 1 готов подписать форварда лондонского Тоттенхэма Матиса Теля, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Парижане уже якобы отправили несколько запросов относительно нападающего. "Шпоры" пока не проявили энтузиазма к потере Теля даже на правах аренды. Однако, сам француз стремится иметь больше игровой практики.

В нынешнем сезоне Тель провел 19 матчей во всех турнирах, в которых оформил 3 гола. Впрочем, до недавнего времени форвард обычно начинал поединки на скамейке запасных. Интерес к нему также приписывали итальянской Роме.

Кстати, английский Манчестер Сити мониторит защитника лиссабонской Бенфики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм париж Матис Тель

