Манчестер Сити нашел нового защитника в Португалии

"Горожане" охотятся на одноклубника украинцев.
Сегодня, 18:49       Автор: Антон Федорцив
Амар Дедич / Getty Images
Амар Дедич / Getty Images

Фулбек лиссабонской Бенфики Амар Дедич заинтересовал Манчестер Сити. Английский гранд мониторит выступления балканца, сообщает Oslobodjenje.

Защитник только летом перебрался в Примейру. Теперь же Дедича сватают в Премьер-лигу. Трансфер боснийца, который может сыграть на двух флангах, состоится в январе или в летнее окно переходов.

В нынешнем сезоне Дедич сыграл 28 поединков во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативных передачи. Контракт защитника с "орлами" действует до лета 2030 года. Летом Бенфика отдала за него 12 млн евро.

К слову, новичок Манчестер Сити Антуан Семеньо повторил дебютное достижение экс-форварда "горожан" Серхио Агуэро.

