Семеньо повторил дебютное достижение легенды Манчестер Сити

Новичок быстро влился в команду.
Сегодня, 19:15       Автор: Антон Федорцив
Антуан Семеньо / Getty Images
Антуан Семеньо / Getty Images

Манчестер Сити разбил Эксетер в 3-м раунде Кубка Англии (10:1). Премьерный матч за "горожан" провел нападающий Антуан Семеньо, сообщает Opta Sports.

Ганец вышел в старте коллектива Хосепа Гвардиолы и провел на поле 64 минуты. Сначала Семеньо записал в актив голевую передачу на Рико Льюиса. Вскоре новичок отличился и сам.

Семеньо стал первым приобретением Ман Сити с 2011 года с голом и ассистом в дебюте. Тогда такое достижение покорилось форварду Серхио Агуэро. В конце концов, аргентинец провел за "горожан" 390 поединков (260 голов) и стал легендой Этихада.

Тем временем украинец Максим Таловеров помог Сток Сити одолеть Ковентри в Кубке Англии.

