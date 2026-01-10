Таловеров помог Сток Сити выбить Ковентри Лэмпарда из Кубка Англии

Очередная неожиданность произошла в 3-м раунде Кубка Англии. Середняк Чемпионшипа минимально одолел лидера дивизиона.

Единственный мяч Сток Сити оформил под занавес поединка. Сиссе подобрал мяч метрах в 25-ти от ворот и вторым касанием отправил в дальнюю девятку. Подопечные Фрэнка Лэмпарда отыграться не успели.

Украинец Максим Таловеров появился в старте "гончаров". Защитник отыграл все 90 минут на правом фланге Сток Сити. За отведенное время он выполнил 4 успешных подката, трижды отобрал мяч, выиграл 7 единоборств внизу (из 11-ти) и две верховые дуэли (из 4-х).

Статистика матча Сток Сити – Ковентри 3-го раунда Кубка Англии

Сток Сити – Ковентри – 1:0

Гол: Сиссе, 88

Ожидаемые голы (xG): 2.40 - 0.56

Владение мячом: 39 % - 61 %

Удары: 13 - 7

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 7 - 3

Фолы: 19 - 13

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!