Тоттенхэм договорился с новым тренером

Игор Тудор временно возглавит "шпор".
Сегодня, 16:45       Автор: Андрей Безуглый
Игор Тудор / Getty Images
Тоттенхэм достиг устного согласия с Игорем Тудором, утверждает Дэвид Орнстейн.

47-летний хорват согласился возглавить "шпор" до конца сезона.

Вскоре бывший тренер Ювентуса присоединится к английскому клубу. Соглашение не подразумевает постоянную должность.

Напомним, что ранее Тудор был уволен из Ювентуса после восьми туров текущего сезона.

Ранее также сообщаалось, что Астон Вилла намерена купить хавбека из Серии А.

