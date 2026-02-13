iSport.ua
Шахтер обыграл Рустави во втором спарринге дня

"Горняки" разобрались с новичком грузинской элиты.
Сегодня, 17:56       Автор: Антон Федорцив
Шахтер / ФК Шахтер
Шахтер / ФК Шахтер

В первой половине подопечные Арды Турана контролировали ход событий. Впрочем, оборона более скромного коллектива нивелировала атаки Шахтера. Открыли счет "горняки" перед перерывом – Элиас сыграл на добивании после стандарта.

Удвоить преимущество бразилец мог на старте второй половины, но пробил с разворота мимо створа. Но в середине второго тайма Шахтер второй раз воспользовался стандартом. Это Назарина решился на прямой удар с нулевого угла и попал мимо ближней штанги.

Второй гол разбудил Рустави. Грузинская команда провела несколько атак и даже угрожала воротам Ризныка после стандартов. Однако, до реальной возможности забить дело так и не дошло. Хотя Джапаридзе с перспективной позиции пробил над перекладиной.

В конце концов, на предпоследней минуте дубль оформил Элиас. Нападающий получил пас Педро Энрике на ход, убежал от защитника и хладнокровно реализовал момент. После победы над Дилой из Гори в обед Шахтер оформил вторую победу.

Контрольный матч
Шахтер – Рустави – 3:0
Голы: Элиас, 45, 89, Назарина, 66

Шахтер (1-й тайм): Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Назарина, Бондаренко, Гомес – Педриньо, Обах, Элиас

