Тоттенхэм неожиданно отправил в отставку главного тренера

Томас Франк лишился работы.
Сегодня, 13:03       Автор: Андрей Безуглый
Томас Франк / Getty Images
Томас Франк / Getty Images

Тоттенхэм официально объявил об отставке Томаса Франка.

52-летний специалист возглавил клуб в июне 2025 года. На текущий момент клуб идёт на 16-м месте, имея в своем активе 29 очков после 26-ти туров.

Руководство клуба заявило, что предоставило тренеру полную поддержку, однако результаты заставили их пойти на такой шаг.

Томас был назначен в июне 2025 года, и мы были полны решимости предоставить ему время и поддержку, необходимые для совместного построения будущего. Однако результаты и показатели привели совет директоров к выводу о необходимости изменений на данном этапе сезона.

На протяжении всего времени работы в клубе Томас демонстрировал непоколебимую преданность делу, отдавая все силы на развитие клуба. Мы хотели бы поблагодарить его за вклад и пожелать ему всяческих успехов в будущем

Отметим, что Тоттенхэм не выиграл ни одного из последних восьми матчей. А в последних 17 встречах "шпоры" одержали лишь две победы.

Ранее также главного тренера уволил и Марсель.

