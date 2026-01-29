iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм намерен подписать капитана сборной Шотландии

Робертсон согласовал переход в "шпоры".
Сегодня, 11:20       Автор: Валентина Чорноштан
Энди Робертсон / Getty Images
Энди Робертсон / Getty Images

Энди Робертсон может перейти в Тоттенхэм в этом месяце.

По информации TEAMtalk, защитник Ливерпуля решил покинуть команду Арне Слота после того, как мерсисайдцы подписали Милоша Керказа — его игровое время значительно сократилось.

Капитан сборной Шотландии может перейти в это зимнее трансферное окно, лондонский клуб договорился с игроком о трансфере.

Добавим, что контракт Энди с Ливерпулем рассчитан до лета 2026 года, и в этом случае 31-летний защитник сможет перейти в Тоттенхэм как свободный агент летом.

К слову, Вест Хэм согласился продать своего лидера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль тоттенхэм энди робертсон

Статьи по теме

Определились восемь команд, напрямую вышедших в 1/8 финала Лиги чемпионов Определились восемь команд, напрямую вышедших в 1/8 финала Лиги чемпионов
Ливерпуль определился по продаже Робертсона Ливерпуль определился по продаже Робертсона
Дженоа подписала бразильца, который будет конкурировать с Малиновским Дженоа подписала бразильца, который будет конкурировать с Малиновским
Пилот Ямаха решил перебраться к конкуренту Пилот Ямаха решил перебраться к конкуренту

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Астон Вилла сыграет с РБ Зальцбург, а Панатинаикос встретится с Ромой
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа13:58
Дженоа подписала бразильца, который будет конкурировать с Малиновским
Мотоспорт13:45
Пилот Ямаха решил перебраться к конкуренту
НБА13:37
Дончич получил повреждение из-за дефекта паркета
Теннис13:12
Костюк пропустит "тысячник" в Катаре
Европа12:56
Тренер Астон Виллы может возглавить Реал
Украина12:50
УХЛ: Одесчина примет Сокол
Европа12:36
Экс-хавбек сборной Украины остался без клуба
Игровые12:29
Виталий Дубров - о возвращении Дарьи Билодид: Все зависит от нее
НБА12:14
ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг
Теннис12:09
Свитолина завершает путь в AO на стадии полуфинала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK