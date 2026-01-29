Тоттенхэм намерен подписать капитана сборной Шотландии

Энди Робертсон может перейти в Тоттенхэм в этом месяце.

По информации TEAMtalk, защитник Ливерпуля решил покинуть команду Арне Слота после того, как мерсисайдцы подписали Милоша Керказа — его игровое время значительно сократилось.

Капитан сборной Шотландии может перейти в это зимнее трансферное окно, лондонский клуб договорился с игроком о трансфере.

Добавим, что контракт Энди с Ливерпулем рассчитан до лета 2026 года, и в этом случае 31-летний защитник сможет перейти в Тоттенхэм как свободный агент летом.

К слову, Вест Хэм согласился продать своего лидера.

