Бывшего тренера Шахтера уволили из французского клуба

Бывший тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, возглавлявший в последнее время Марсель, был уволен с занимаемой должности во французском клубе.

О прекращении сотрудничества по взаимному согласию с 46-летним итальянским специалистом провансальцы объявили на своем официальном сайте.

"После обсуждений с участием всех заинтересованных сторон в клубе - владельца, президента, спортивного директора и тренера - было решено сменить наставника первой команды. Это было сложное коллективное решение, принятое после тщательного обдумывания и в интересах клуба, чтобы ответить на спортивные вызовы последнего этапа сезона.

Олимпик Марсель хотел бы поблагодарить Роберто Де Зерби за его вклад, преданность делу, профессионализм и серьезность, что, в частности, ознаменовалось вторым местом, добытым в сезоне-2024/25. Клуб желает ему всего наилучшего в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Последним матчем итальянского тренера во главе Марселя стал поединок 21-го тура чемпионата, в котором команда потерпела разгромное поражение 0:5 от ПСЖ.

Де Дзерби возглавлял Марсель с лета 2024 года. На данный момент провансальцы занимают четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 39 очков в 21 сыгранном матче. Также команда финишировала на 25-й позиции в общем этапе Лиги чемпионов, не сумев пробиться в плей-офф главного еврокубка.

