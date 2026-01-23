ПСЖ Забарного минимально одолел Осер
Пари Сен-Жермен, по крайней мере, временно вернулся в лидеры французской Лиги 1. На старте 19-го тура подопечные Луиса Энрике одержали непростую победу над бургундцами.
Ключевой эпизод состоялся на 79-й минуте. ПСЖ разогнал классную атаку, на финише которой Дембеле вывел Баркола на голкипера. Тот сумел переиграть Леона в ближнем бою.
Звезда сборной Украины Илья Забарный вышел в старте парижан. В паре с Лукасом Бералдо он отыграл весь матч. Украинский центрбек выполнил 1 успешный подкат, заблокировал 1 удар, выиграл 2 дуэли внизу и 3 – вверху.
Статистика матча Осер – ПСЖ 19-го тура чемпионата Франции
Осер – ПСЖ – 0:1
Гол: Баркола, 79
Ожидаемые голы (xG): 0.31 - 2.07
Владение мячом: 31 % - 69 %
Удары: 8 - 16
Удары в створ: 0 - 8
Угловые: 2 - 7
Фолы: 10 - 12
