Нова тренировочная коллекция CLOUDSPUN от PUMA

PUMA представляє нову тренувальну колекцію CLOUDSPUN
Вчера, 18:36       Автор: Василий Войтюк
Комфорт, що відчувається з першого руху. Технології, які дозволяють рухатися вільно.

Провідний спортивний бренд PUMA представляє CLOUDSPUN — свою найм’якшу та одну з найбільш технологічних тренувальних колекцій. Вона створена для тих, хто обирає преміальний комфорт і свободу руху під час тренувань будь-якої інтенсивності — від функціональних занять у залі до активного відновлення.

В основі CLOUDSPUN — поєднання виняткової м’якості тканини, високої еластичності та повітропроникності. Матеріал із чотиристороннім стрейчем природно адаптується до тіла, підтримуючи кожен рух — нахил, розтягування чи крок — без відчуття обмежень.

Для максимального комфорту під час тренувань колекція оснащена технологією dryCELL, яка ефективно відводить вологу та допомагає зберігати відчуття сухості навіть під час інтенсивних тренувань. Це дозволяє зосередитися на русі та власних відчуттях, не відволікаючись на дискомфорт.

В Україні колекцію CLOUDSPUN представили Наталія Татарінцева – майстер спорту з художньої гімнастики та Кирило Корольов – кросфіт атлет, підкресливши її універсальність і актуальність для сучасного активного способу життя.

CLOUDSPUN створена, щоб рухатися разом із вами — у тренажерному або гімнастичному залі, на тренувальному майданчику та під час відновлення. Це м’якість, яка підтримує динаміку, і комфорт, що додає впевненості у кожному русі.

CLOUDSPUN — коли комфорт стає частиною руху.

Колекція вже доступна в офіційних магазинах PUMA, партнерських мережах, а також на офіційному сайті бренду ua.puma.com

