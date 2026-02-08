ПСЖ без Забарного разгромил Марсель

Парижане не оставили ни шанса гостям.

В воскресенье, 8 февраля, ПСЖ принимал дома Марсель. Илья Забарный остался на скамейке запасных.

Парижане сразу полетели в атаку, создали пару моментов, и уже на 9-й минуте Дембеле открыл счёт. Однако это не ослабило давление парижан.

Марсель отбивался с трудом, но вскоре Дембеле самостоятельно разобрался с защитой гостей и забил отличный гол из-за пределов штрафной.

Второй тайм был полной копией первого: одна команда атаковала, а вторая залилась. Но в какой-то момент защита Марселя лопнула.

Сначала Медина отправил мяч в собственные ворота, затем Кварацхелия сделал счёт разгромным, а ещё через 10 минут Ли Кан Ин завершил избиение Марселя.

ПСЖ - Марсель 5:0

Голы: Дембеле, 12, 37, Медина (автогол), 64, Кварацхелия, 64, Ли Кан Ин, 74

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!