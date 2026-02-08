Vitality обыграли обидчиков NaVi и выиграли IEM Krakow

8 февраля состоялся гранд-финал турнира IEM Krakow по Counter Strike 2.

За звание чемпиона сражались французский коллектив Vitality и бразильский FURIA.

Напомним, что именно бразильская команда выбила с турнира NaVi ещё на групповом этапе. И в гранд-финале FURIA начала встречу уверенно, выиграв Mirage 11:13.

Однако далее Vitality собрались и не отдали соперникам ни одной карты. Во многом успех французов был определен уверенной игрой своего лидера, который и стал в итоге MVP, Маттье ZyWoo Эрбо.

Vitality без шансов взяли Inferno (13:8) и Nuke (13:3), и лишь на решающей карты FURIA были близки к камбеку, однако не сумели довести игру до победы.

IEM Krakow. Гранд-финал

- FURIA 3:1

