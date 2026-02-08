iSport.ua
Русский Українська
Другие

Vitality обыграли обидчиков NaVi и выиграли IEM Krakow

Французы продемонстрировали сильную игру.
Вчера, 22:58       Автор: Андрей Безуглый
Vitality / HLTV
Vitality / HLTV

8 февраля состоялся гранд-финал турнира IEM Krakow по Counter Strike 2.

За звание чемпиона сражались французский коллектив Vitality и бразильский FURIA.

Напомним, что именно бразильская команда выбила с турнира NaVi ещё на групповом этапе. И в гранд-финале FURIA начала встречу уверенно, выиграв Mirage 11:13.

Однако далее Vitality собрались и не отдали соперникам ни одной карты. Во многом успех французов был определен уверенной игрой своего лидера, который и стал в итоге MVP,  Маттье ZyWoo Эрбо.

Vitality без шансов взяли Inferno (13:8) и Nuke (13:3), и лишь на решающей карты FURIA были близки к камбеку, однако не сумели довести игру до победы.

IEM Krakow. Гранд-финал

Vitality - FURIA 3:1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Реал не без труда обыграл Валенсию Реал не без труда обыграл Валенсию
ПСЖ без Забарного разгромил Марсель ПСЖ без Забарного разгромил Марсель
Украинские саночники установили новый национальный рекорд на Олимпиаде Украинские саночники установили новый национальный рекорд на Олимпиаде
Манчестер Сити второй раз в истории дважды обыграл Ливерпуль за сезон Манчестер Сити второй раз в истории дважды обыграл Ливерпуль за сезон

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Европа23:54
Реал не без труда обыграл Валенсию
Европа23:45
ПСЖ без Забарного разгромил Марсель
Олимпийские игры23:12
Украинские саночники установили новый национальный рекорд на Олимпиаде
Киберспорт22:58
Vitality обыграли обидчиков NaVi и выиграли IEM Krakow
Европа22:10
Манчестер Сити второй раз в истории дважды обыграл Ливерпуль за сезон
Легкая атлетика21:37
Магучих и Левченко разыграли медали в украинской дуэи в Карлсруэ
Европа21:09
Интер укрепил лидерство разгромной победой над Сассуоло
Европа20:54
Бавария легко разгромила третью команду чемпионата
Европа20:35
Манчестер Сити вырвал победу над Ливерпулем
Европа20:04
Манчестер Юнайтед включил в шорт-лист еще одного дорогого хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK