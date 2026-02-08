iSport.ua
Футбол

Реал не без труда обыграл Валенсию

Обе команды были довольно скупы на моменты.
Вчера, 23:54       Автор: Андрей Безуглый
Альваро Каррерас / Getty Images
Альваро Каррерас / Getty Images

В воскресенье, 8 февраля, мадридский Реал отправился в гости к Валенсии.

Первый тайм оказался довольно беден на моменты, хозяева защищались достаточно уверенно и допустили лишь один по-настоящему опасный момент.

Второй тайм обещал быть таким же, однако Реал играл чуть более терпеливо, и наконец нашел свой момент. На 65-й минуте Каррерас наконец открыл счёт матча.

Почти сразу Валенсия ответила супермоментом Бельтрана, но игрок умудрился не попасть в пустые ворота.

В самой концовке матча Мбаппе наконец поставил точку, позволив своей команде завершить матч без лишних нервов.

Валенсия - Реал 0:2

Голы: Каррерас, 65, Мбаппе, 90+1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Реал Мадрид

