Обнародована заработная плата Забарного в ПСЖ
Французское издание Le Parisien опубликовало заработные платы игроков Пари Сен-Жермен.
Наиболее высокооплачиваемым футболистом парижского клуба является обладатель Золотого мяча-2025 вингер Усман Дембеле, месячный оклад которого до уплаты налогов составляет 1 миллион 560 тысяч евро.
В тройку лидеров также входят капитан команды Маркиньос - 1 миллион 130 тысяч евро и защитник Ашраф Хакими - 1 миллион 100 тысяч евро.
Украинский защитник Илья Забарный расположился на 12-м месте в списке, а его заработная плата до уплаты налогов составляет 450 тысяч евро в месяц или 5 миллионов 400 тысяч евро в год.
Самым низкооплачиваемым игроком парижан является российский голкипер Матвей Сафонов - 250 тысяч евро в месяц.
ℹ️ Selon Le Parisien, les salaires bruts des joueurs du PSG sont les suivants :— ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) February 6, 2026
📉Une masse salariale en baisse.
📄 La rémunération avec une part variable, un système désormais accepté par tous. Le PSG compte bien maintenir ce modèle économique jugé viable sur le très long… pic.twitter.com/Y96LHivcSn
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов сделать лидера Челси центром обновленного проекта.
