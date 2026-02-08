iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Обнародована заработная плата Забарного в ПСЖ

Самым высокооплачиваемым игроком является обладатель Золотого мяча, украинец - на 12-м месте.
Сегодня, 00:33       Автор: Игорь Мищук
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

Французское издание Le Parisien опубликовало заработные платы игроков Пари Сен-Жермен.

Наиболее высокооплачиваемым футболистом парижского клуба является обладатель Золотого мяча-2025 вингер Усман Дембеле, месячный оклад которого до уплаты налогов составляет 1 миллион 560 тысяч евро.

Читай также: Кварацхелия попал в лазарет ПСЖ

В тройку лидеров также входят капитан команды Маркиньос - 1 миллион 130 тысяч евро и защитник Ашраф Хакими - 1 миллион 100 тысяч евро.

Украинский защитник Илья Забарный расположился на 12-м месте в списке, а его заработная плата до уплаты налогов составляет 450 тысяч евро в месяц или 5 миллионов 400 тысяч евро в год.

Самым низкооплачиваемым игроком парижан является российский голкипер Матвей Сафонов - 250 тысяч евро в месяц.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов сделать лидера Челси центром обновленного проекта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маркиньос ПСЖ Усман Дембеле Ашраф Хакими Илья Забарный

Статьи по теме

ПСЖ готов сделать лидера Челси центром обновленного проекта ПСЖ готов сделать лидера Челси центром обновленного проекта
Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет с Реалом Жеребьевка Лиги чемпионов: Трубин снова сыграет с Реалом
Кварацхелия попал в лазарет ПСЖ Кварацхелия попал в лазарет ПСЖ
Кварацхелия получил травму в матче против Ньюкасла Кварацхелия получил травму в матче против Ньюкасла

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры07:46
Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях
Европа07:23
Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма
Европа07:13
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
Олимпийские игры01:10
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
Украина00:50
Суперлига: Днепр разгромил Запорожье, победы Старого Луцка, Говерлы и Нико-Баскета
Европа00:33
Обнародована заработная плата Забарного в ПСЖ
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус продлил контракт со своим лидером
Футзал23:38
Испания выиграла Евро-2026 по футзалу, одолев действующего двукратного чемпиона
Украина22:58
Один из лучших бомбардиров УПЛ сменил Рух на Карпаты
Украина22:25
Календарь Шахтера: "горняки" забили семь мячей грузинскому сопернику в спарринге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK