Кварацхелия попал в лазарет ПСЖ

Грузин получил травму.
Сегодня, 17:55       Автор: Антон Федорцив
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Нападающий Хвича Кварацхелия не поможет Пари Сен-Жермен в предстоящих поединках. Вингер французского гранда получил повреждение правой ноги, сообщает Le Parisien.

Восстановление грузина займет до трех недель. Теперь Кварацхелия под риском пропустит целый ряд матчей Лиги 1 (в частности, дерби с Марселем) и первый поединок плей-офф Лиги чемпионов. Зато на ответный матч он должен быть в обойме.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 27 поединков во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 6 ассистам. Контракт нападающего с ПСЖ действует до лета 2029 года. Скорее всего, его подменит Дезире Дуэ.

К слову, накануне ПСЖ расписал боевую ничью с английским Ньюкаслом.

