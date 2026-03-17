Лидер Милана разочаровал клуб и может быть продан

"Россонери" установили ценник на Рафаэла Леау.
Сегодня, 23:12       Автор: Игорь Мищук
Милан может продать Рафаэла Леау / Getty Images

Милан готов распрощаться во время летнего трансферного окна с вингером Рафаелем Леау.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в клубе недовольны выступлениями 26-летнего португальца, а также разочарованы его поведением.

В частности, в последнем матче с Лацио (0:1) в 29-м туре Серии А футболист оттолкнул главного тренера Массимилиано Аллегри после своей замены, а также повздорил с партнером по команде Кристианом Пулишичем, высказывая ему претензии по поводу игры.

Отмечается, что сумма отступных в контракте Леау составляет 170 миллионов евро, однако "россонери" будут готовы рассмотреть возможность продажи игрока, если за него предложат 80 миллионов евро.

Интерес к португальцу проявляют клубы из английской Премьер-лиги и представители Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Леау провел за Милан во всех турнирах 24 матча, отличившись десятью голами и двумя результативными передачами.

