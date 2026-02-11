iSport.ua
Русский Українська

Украинцы завершили первую часть соревнований в лыжном двоеборье

Шумбарец в прыжках с трамплина показал 31-й результат, Мазурчук - 32-й.
Сегодня, 12:26       Автор: Игорь Мищук
Александр Шумбарец / Getty Images
Александр Шумбарец / Getty Images

В среду, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине стартовали мужские соревнования в лыжном двоеборье.

Украину в этой дисциплине представляют Александр Шумбарец и Дмитрий Мазурчук.

Читай также: Марсак досрочно пробился в произвольную программу Олимпиады-2026

По итогам первого этапа, на котором спортсмены соревновались в прыжках с нормального трамплина, Шумбарец занимает 31-е место, а Мазурчук - 32-е.

Шумбарец продемонстрировал результат 89,5 м и получил 98,6 балла, тогда как Мазурчук - 88,0 м с оценкой 97,0. Второй этап соревнований, лыжную гонку, украинские спортсмены начнут с отставанием от лидера в 2:16 и 2:22 минуты соответственно.

Олимпийские игры-2026
Лыжное двоеборье, мужчины
Прыжки с трамплина

  1. Кристиан Ильвес (Эстония) - 132,6
  2. Томас Реттенеггер (Австрия) - 128,9
  3. Рета Ямамото (Япония) - 127,8

31. Александр Шумбарец (Украина) - 98,6
32. Дмитрий Мазурчук (Украина) - 97,0

Гонка на 10 км в рамках лыжного двоеборья, в которой будут разыграны медали, состоится также сегодня и начнется в 14:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием выступлений украинцев на Олимпиаде-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лыжное двоеборье Олимпиада-2026 Олимпийские игры-2026

Статьи по теме

"Украинские герои с нами": Шепьюк поддержал Гераскевича во время выступления на Олимпиаде "Украинские герои с нами": Шепьюк поддержал Гераскевича во время выступления на Олимпиаде
Украинец Шепьюк стал предпоследним в супергиганте на Олимпиаде-2026 Украинец Шепьюк стал предпоследним в супергиганте на Олимпиаде-2026
Середняк УПЛ подписал полузащитника Шахтера Середняк УПЛ подписал полузащитника Шахтера
Две украинки финишировали в топ-20 индивидуальной гонки Две украинки финишировали в топ-20 индивидуальной гонки

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: индивидуальная гонка у женщин продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Ливерпуля, Баварии, кубковые поединки в Испании и Италии
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия уверенно возглавляет медальный зачет Олимпиады
просмотров

Последние новости

Украина17:44
Середняк УПЛ подписал полузащитника Шахтера
Олимпийские игры17:15
Две украинки финишировали в топ-20 индивидуальной гонки
Олимпийские игры16:45
Мазурчук установил третий лучший результат в истории Украины в лыжном двоеборстве
Формула 116:22
Хэмилтон: Кажется, едем даже медленнее болидов Формулы-2
Формула 115:32
Пилот Макларен возобновил сотрудничество с бывшим менеджером
Биатлон15:12
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2026
Олимпийские игры15:10
"Украинские герои с нами": Шепьюк поддержал Гераскевича во время выступления на Олимпиаде
Европа14:57
Тоттенхэм может вернуть своего бывшего тренера
Олимпийские игры14:33
Украинец Шепьюк стал предпоследним в супергиганте на Олимпиаде-2026
Европа14:20
Два нападающих Барселоны пропустят полуфинал Кубка Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK