Украинцы завершили первую часть соревнований в лыжном двоеборье

Шумбарец в прыжках с трамплина показал 31-й результат, Мазурчук - 32-й.

В среду, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине стартовали мужские соревнования в лыжном двоеборье.

Украину в этой дисциплине представляют Александр Шумбарец и Дмитрий Мазурчук.

Читай также: Марсак досрочно пробился в произвольную программу Олимпиады-2026

По итогам первого этапа, на котором спортсмены соревновались в прыжках с нормального трамплина, Шумбарец занимает 31-е место, а Мазурчук - 32-е.

Шумбарец продемонстрировал результат 89,5 м и получил 98,6 балла, тогда как Мазурчук - 88,0 м с оценкой 97,0. Второй этап соревнований, лыжную гонку, украинские спортсмены начнут с отставанием от лидера в 2:16 и 2:22 минуты соответственно.

Олимпийские игры-2026

Лыжное двоеборье, мужчины

Прыжки с трамплина

Кристиан Ильвес (Эстония) - 132,6 Томас Реттенеггер (Австрия) - 128,9 Рета Ямамото (Япония) - 127,8

…

31. Александр Шумбарец (Украина) - 98,6

32. Дмитрий Мазурчук (Украина) - 97,0

Гонка на 10 км в рамках лыжного двоеборья, в которой будут разыграны медали, состоится также сегодня и начнется в 14:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием выступлений украинцев на Олимпиаде-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!