iSport.ua
Русский Українська

Сборная Швеции триумфовала в смешанном турнире по керлингу

Скандинавы взяли очередное "золото" Игр-2026.
Вчера, 21:41       Автор: Антон Федорцив
Сборная Швеции / Getty Images
Сборная Швеции / Getty Images

На Олимпиаде в итальянской Кортине-д'Ампеццо завершился смешанный командный турнир по керлингу. Изабелла Врано и Расмус Врано принесли победу Швеции.

В финале шведские спортсмены одолели сборную США. Решающий поединок оказался ожесточенным. Дуэт Кори Тиес и Кори Дропкина дважды выходил вперед, но все же уступил скандинавам (5:6).

Бронзовым призером турнира стала Италия. Хозяева соревнований Стефания Константини и Амос Мозанер в матче за 3-е место одолели сборную Великобритании (5:3). На предыдущих Играх итальянцы завоевали "золото".

К слову, украинец Кирилл Марсак досрочно вышел в произвольную программу соревнований фигуристов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: керлинг сборная Швеции Олимпиада-2026

Статьи по теме

Марсак досрочно пробился в произвольную программу Олимпиады-2026 Марсак досрочно пробился в произвольную программу Олимпиады-2026
Таубиц выиграла соревнования женщин в санном спорте Таубиц выиграла соревнования женщин в санном спорте
Украина финишировала в топ-10 смешанной эстафеты на Олимпиаде-2026 Украина финишировала в топ-10 смешанной эстафеты на Олимпиаде-2026
Украинцы смогли не стать круговыми в скиатлоне, выиграл гонку Клебо Украинцы смогли не стать круговыми в скиатлоне, выиграл гонку Клебо

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия единолично возглавила зачет
просмотров

Последние новости

Европа00:52
Комо одолел Наполи в четвертьфинале Кубка Италии
Европа00:14
Манчестер Юнайтед спасся от поражения Вест Хэму
Вчера, 23:50
Европа23:50
Эвертон с Миколенко уступил Борнмуту
Европа23:28
Челси упустил победу над Лидсом
НБА22:30
НБА оперативно заменила Карри на Матч всех звезд
Украина22:15
Календарь Шахтера: "горняки" уступили лидеру УПЛ в спарринге
Олимпийские игры21:41
Сборная Швеции триумфовала в смешанном турнире по керлингу
Олимпийские игры21:10
Марсак досрочно пробился в произвольную программу Олимпиады-2026
Олимпийские игры20:35
Таубиц выиграла соревнования женщин в санном спорте
Украина19:58
Металлист 1925 подписал хавбека Крузейро
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK