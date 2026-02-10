Металлист 1925 подписал хавбека Крузейро

Харьковский Металлист 1925 года оформил громкий трансфер. Середняк украинской Премьер-лиги приобрел атакующего полузащитника Кауана Баптистеллу, сообщает официальный сайт клуба.

Бразильский Крузейро получил за воспитанника ориентировочно 1,5 млн евро. Баптистелла подписал с Металлистом 1925 контракт на 4 года. В новой команде он будет выступать под 77-м номером.

Баптистелла лишь в январе дебютировал за первую команду Крузейро. Он провел 11 минут в чемпионате штата Минейро и успел оформить 1 ассист. Новичок Металлиста 1925 – сын экс-футзалиста сборной Италии Клейтона Баптистеллы, выигравшим "бронзу" ЧМ-2008.

К слову, донецкий Шахтер заключил новый контракт с защитником Педро Энрике.

