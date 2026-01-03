Олимпийский чемпион-2016 вернулся в родной клуб

Экс-форвард сборной Бразилии Габриэл Барбоза покинул Крузейро из Белу-Оризонти. Габигол присоединился к Сантосу, сообщает официальный сайт клуба.

"Рыбы" арендовали нападающего на сезон-2026. Габигол вернулся в родной клуб. Он защищал цвета Сантоса в 2013-2016 гг. и в сезоне-2018.

В минувшей кампании Габигол сыграл 49 матчей во всех турнирах, в которых оформил 13 голов. Контракт форварда с Крузейро действует до конца 2028-го. Лучшие годы карьеры он провел во Фламенго из Рио-де-Жанейро.

Тем временем нападающий сборной Бразилии Родриго собрался оставить ряды мадридского Реала.

