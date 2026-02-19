Автор покера из Ньюкасла стал игроком недели в Лиге чемпионов
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых стыковых матчей турнира.
Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, победу в голосовании одержал вингер Ньюкасла Энтони Гордон.
24-летний англичанин в поединке с Карабахом еще в первом тайме оформил покер (два гола с пенальти) и помог своей команде разгромить соперника со счетом 6:1.
На награду также претендовали вингер ПСЖ Дезире Дуэ, отличившийся дублем против Монако (3:2), нападающий Буде/Глимт Каспер Хег, на счету которого гол и два ассиста против Интера (3:1) и форвард Байера Патрик Шик, оформивший дубль против Олимпиакоса (2:0).
1st: Anthony Gordon— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2026
2nd: Désiré Doué
3rd: Kasper Høgh
4th: Patrik Schick
Anthony Gordon's four-goal haul earns Player of the Week! ⚽@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/f8E0vzltPS
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.
