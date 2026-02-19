iSport.ua
Автор покера из Ньюкасла стал игроком недели в Лиге чемпионов

Энтони Гордон удостоился признания по итогам матча с Карабахом.
Сегодня, 17:48       Автор: Игорь Мищук
Энтони Гордон / Getty Images
Энтони Гордон / Getty Images

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых стыковых матчей турнира.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, победу в голосовании одержал вингер Ньюкасла Энтони Гордон.

24-летний англичанин в поединке с Карабахом еще в первом тайме оформил покер (два гола с пенальти) и помог своей команде разгромить соперника со счетом 6:1.

Читай также: Ньюкасл с покером Гордона разгромил Карабах

На награду также претендовали вингер ПСЖ Дезире Дуэ, отличившийся дублем против Монако (3:2), нападающий Буде/Глимт Каспер Хег, на счету которого гол и два ассиста против Интера (3:1) и форвард Байера Патрик Шик, оформивший дубль против Олимпиакоса (2:0).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

