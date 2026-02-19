Боруссия Д оформила второй трансфер на лето

Защитник Кауан Пратес покинет бразильский Крузейро. Дортмундская Боруссия пополнится вундеркиндом летом, сообщает официальный сайт клуба.

17-летний защитник стоил "шмелям" 7 млн ​​евро. Пратес заключил с Боруссией контракт до лета 2031 года. В случае успешных выступлений бразильца в чемпионате Германии дортмундцы выплатят еще 5 млн в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Пратес провел 5 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 гол. Дебютировал в первой команде "лисов" талант в 16 лет. В прошлой кампании он в общей сложности сыграл 16 поединков.

