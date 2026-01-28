iSport.ua
Металлист 1925 подписал экс-лидера защиты Оболони

Команда пополнилась третьим новичком.
Вчера, 23:22       Автор: Антон Федорцив
Харьковский Металлист 1925 объявил об очередном трансфере. Под крыло Младена Бартуловича перебрался центрбек Валерий Дубко, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник заключил контракт на 3 года. Дубко достался Металлисту 1925 бесплатно, поскольку киевская Оболонь предоставила ему статус свободного агента. В новой команде украинец будет выступать под 37-м номером.

В нынешнем сезоне Дубко провел 17 матчей во всех турнирах. За "пивоваров" он отыграл 2,5 года. Ранее центрбек выступал за бельгийский Дендер, одесский Черноморец и Ворсклу из Полтавы.

Напомним, полузащитник Николай Шапаренко подписал новый контракт с киевским Динамо.

