Выхрист проведет бой против бывшего соперника Кличко

Поединок состоится в марте в Будапеште.

Украинский чемпион WBO European в супертяжелом весе Виктор Выхрист (17-1, 11 КО) в ближайшем бою встретится в ринге с польским экс-претендентом Мариушем Вахом (39-12, 20 КО).

Как информирует Boxrec, поединок состоится 26 марта в Будапеште. На кону этого боя будет стоять титул украинского боксера.

Напомним, что Выхрист предыдущий раз выходил в ринг 17 января, одержав быструю досрочную победу в стартовом раунде над македонцем Тодорче Цветковым.

46-летний Вах последний бой провел в августе 2025 года, победив по очкам соотечественника Петра Цвика. В 2012 году поляк уступил единогласным решением судей Владимиру Кличко, а то поражение стало для него тогда первым в карьере.

Ранее сообщалось, что украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачукпроведет бой против россиянина.

