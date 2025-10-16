iSport.ua
Украинский супертяж оформил 16-ю победу на проф-ринге

Доминировал с первых секунд и выиграл бой досрочно.
Сегодня, 14:43       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Выхрист / Getty Images
Виктор Выхрист / Getty Images

Недавно украинский супертяжеловес Виктор Выхрист одолел боснийца Бояна Честича.

Бой проходил в румынском Брашове. Поединок был 6-раундовым, однако из-за доминации украинского боксера представители балканца приняли решение отказаться от продолжения боя, чтобы избежать нокаута.

Для Выхриста эта победа в профессиональном ринге стала шестнадцатой.

Отмечается, что следующий соперник украинца пока неизвестен, однако бой точно пройдет в Германии в начале декабря.

Ранее директор Усика рассказал о возможном бое  с Джейком Полом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Выхрист

