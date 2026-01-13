iSport.ua
Выхрист получил титульный бой в Германии

Украинец выйдет в ринг в считанные дни.
Вчера, 23:28       Автор: Антон Федорцив
Виктор Выхрист / Instagram
Отечественный боксер Виктор Выхрист (16-1) получил нового соперника после срыва поединка 10 января. Тяжеловес выйдет в ринг против македонца Тодорче Цветкова (14-3), сообщает Fight News.

Бой запланирован на 17 января. Выхрист будет драться с балканцем в немецком Фленсбурге. На кону будет стоять вакантный титул WBO Intercontinental в хевивейте.

Украинец должен был выступить в андеркарде недавнего поединка Агита Кабайела. Впрочем, в последний момент его бой сорвался. В последний раз Выхрист выходил в ринг осенью, когда победил боснийского боксера Бояна Честича.

К слову, проспект Мозес Итаума получил травму перед поединком против Джермейна Франклина.

