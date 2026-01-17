iSport.ua
Выхрист мгновенно разобрался с македонским соперником и завоевал пояс

Украинец вынудил оппонента отказаться от продолжения боя на 29-й секунде.
Вчера, 23:11       Автор: Игорь Мищук
Виктор Выхрист / Getty Images
Виктор Выхрист / Getty Images

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (17-1, 11 КО) одержал сверхбыструю победу в бою за вакантный пояс WBO Intercontinental против македонца Тодорче Цветкова (14-4, 11 КО).

Поединок состоялся в субботу, 17 января, на GP Joule Arena Flensburg в немецком Фленсбурге.

Усик возглавил рейтинг P4P от ESPN

Выхрист расправился с соперником уже в начале стартового раунда. Украинец контролировал дистанцию джебом, а после первой же его атаки на 15-й секунде и серии ударов по корпусу Цветков опустился на настил в углу ринга.

Македонский боксер поднялся, но показал, что не может продолжить бой, и рефери остановил поединок на 29-й секунде.

Сначала планировалось, что Выхрист должен был драться 10 января в андеркарде поединка временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Агита Кабайела против поляка Дамиана Кныбы, но бой украинца сорвался.

Напомним, что в своем предыдущем поединке 10 октября прошлого года Выхрист одержал победу над боснийцем Бояном Честичем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Виктор Выхрист

