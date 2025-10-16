iSport.ua
Директор Усика рассказал о возможном бое с Джейком Полом

Возвращение Усика на ринг ожидается в следующем году.
Сегодня, 09:52
Джек Пол / Getty Images
Джек Пол / Getty Images

Директор команды Александра Усика Сергей Лапин рассказал для Boxing King Media, когда стоит ожидать возвращения абсолютного чемпиона мира на ринг.

"Думаю, это произойдет в следующем году".

Также Лапин подтвердил бой Усика с Джейком Полом в ММА:

"Это серьезно. Мы уже общались с его командой. Это может стать хорошим шоу и интересным поединком в США".

Ранее экс-чемпион Карл Фроч высмеял навыки Джека Пола.

