Женская сборная Украины по баскетболу потеряла шансы на топ-2 группы

Команда во второй раз уступила Болгарии.
Вчера, 22:45       Автор: Андрей Безуглый
Болгария - Украина / FIBA

В субботу, 14 марта, женские сборные Украины и Болгарии встретились в рамках квалификации Евробаскета-2027.

Напомним, что в ноябре прошлого года наша команда уступила с разницей в 20 очков.

Эта партия также вышла очень неудачной для "сине-желтых". Болгария вела с самого начала и до конца игры, украинки смогли выиграть лишь последнюю четверть, но уступили 81:66.

Таким образом, после пяти туров Украина потеряла шансы пройти во второй раунд из топ-2 группы. Однако при этом команда точно опередит Азербайджан и сможет выйти через третье место.

Отборочный турнир Евробаскета-2027. Первый раунд. 5-й тур

Болгария — Украина — 81:66 (22:10, 26:22, 21:15, 12:19)

