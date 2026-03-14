Полесье уверенно обыграло Кривбасс

Даже с двумя отмененными голами житомиряне одержали победу.
Сегодня, 19:58       Автор: Андрей Безуглый
В субботу, 14 марта,. Полесье принимало дома Кривбасс.

Матч сразу начался жарко, Краснопир упустил отличный момент, на что Кривбасс ответил сразу двумя своими. Уже на 24-й минуте Эмерллаху открыл счет, но арбитр зафиксировал офсайд.

Но уже через десять минут Краснопир открыл счет по всем правилам, что и стало финалом первого тайма.

Во второй половине Полесье продолжило давить, Гуцуляк, Краснопир и остальные упустили немало моментов. И наконец на 75-й минуте Назаренко удвоил преимущество житомирян.

Тем не менее хозяевам было мало и оно продолжали осаду ворот Кемкина. И в компенсированное время заработали пенальти, после которого забил Гайдучик, но снова из офсайда.

Полесье - Кривбасс 2:0
Голы: Краснопир, 34, Назаренко, 75

