iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оболонь - Металлист 1925 1:3: обзор матча и результат игры 12.12.2025

Харьковская команда пропустила первой, но сделала результат во втором тайме.
Сегодня, 20:08       Автор: Игорь Мищук
Металлист 1925 обыграл Оболонь / Металлист 1925
Металлист 1925 обыграл Оболонь / Металлист 1925

В пятницу, 12 декабря, Оболонь принимала на своем поле Металлист 1925 в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Младена Бартуловича проиграли первый тайм, однако после перерыва довели поединок до волевой победы со счетом 3:1.

Читай также: Александрия и Кудривка не определили победителя

Хозяевам поля удалось выйти вперед в противостоянии на 34-й минуте. Олег Ильин отдал в штрафную с правого фланга, Иван Нестеренко пропустил на Дениса Устименко, который замкнул прострел.

Тем не менее во второй половине встречи Металлист 1925 за четыре минуты сумел перевернуть результат уже в свою пользу. На 56-й минуте после подачи со штрафного и отскока Вячеславу Чурко удался эффектный удар слета с линии штрафной, а после Петер Итодо с близкого расстояния добил мяч в сетку, выведя гостей вперед.

Победную для харьковской команды точку в матче в компенсированное время поставил Кристиан Мба, от которого мяч залетел в ворота после попытки защитника его выбить.

Набрав 24 очка, Металлист 1925 расположился на данный момент на пятой строчке в турнирной таблице УПЛ. Оболонь с 17 баллами занимает 11-е место.

Статистика матча Оболонь - Металлист 1925 16-го тура чемпионата Украины

Оболонь - Металлист 1925 1:3

Голы: Устименко, 34 - Чурко, 56, Итодо, 60, Мба, 90+3

Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 6 - 15
Удары в створ: 2 - 6
Угловые: 3 - 7
Фолы: 11 - 13

Оболонь: Сташкив - Прокопенко, Приймак, Семенов, Шевченко - Ильин (Грысьо, 77), Чех, Черненко, Суханов (Мединский, 63) - Нестеренко (Слободян, 77), Устименко (Теслюк, 67).

Металлист 1925: Варакута - Салюк, Е. Павлюк, Шабанов, Крупский - Чурко (Литвиненко, 73), Калюжный, Забергджа (Мартынюк, 90+2) - Антюх, Итодо (Когут, 73), Рашица (Мба, 86).

Предупреждения: Рашица, Чурко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Металлист 1925 Украинская Премьер-лига Оболонь

Статьи по теме

УПЛ: Александрия и Кудривка сыграли вничью, Металлист 1925 одолел Оболонь УПЛ: Александрия и Кудривка сыграли вничью, Металлист 1925 одолел Оболонь
StarLadder Budapest Major 2025: FaZe выбили MOUZ, NaVi играют против FURIA StarLadder Budapest Major 2025: FaZe выбили MOUZ, NaVi играют против FURIA
Бывший хавбек Челси решил завершить карьеру Бывший хавбек Челси решил завершить карьеру
Вингер Лейпцига может принести клубу более 100 млн евро летом Вингер Лейпцига может принести клубу более 100 млн евро летом

Видео

Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре
Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Джакомель и Жанмонно одержали победы в спринтах на втором этапе Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: в УПЛ пройдут два матча, Жирона сыграет на выезде
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:38
StarLadder Budapest Major 2025: FaZe выбили MOUZ, NaVi играют против FURIA
Футбол21:30
Бывший хавбек Челси решил завершить карьеру
Украина20:30
УПЛ: Александрия и Кудривка сыграли вничью, Металлист 1925 одолел Оболонь
Украина20:08
Металлист 1925 одержал в гостях волевую победу над Оболонью
Европа19:40
Вингер Лейпцига может принести клубу более 100 млн евро летом
Украина19:30
Ротань получил дисквалификацию и рекордный штраф после удаления в матче Рух - Полесье
Европа18:56
Мбаппе сравнялся в цене с самыми дорогими игроками мира
Европа18:44
Динамо получило испанского гранда в соперники в Юношеской лиге УЕФА
Автоспорт17:58
Бен Сулайем выиграл безальтернативным выборы президента ФИА
Украина17:55
Александрия и Кудривка не определили победителя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK