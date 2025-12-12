Оболонь - Металлист 1925 1:3: обзор матча и результат игры 12.12.2025
В пятницу, 12 декабря, Оболонь принимала на своем поле Металлист 1925 в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги.
Подопечные Младена Бартуловича проиграли первый тайм, однако после перерыва довели поединок до волевой победы со счетом 3:1.
Хозяевам поля удалось выйти вперед в противостоянии на 34-й минуте. Олег Ильин отдал в штрафную с правого фланга, Иван Нестеренко пропустил на Дениса Устименко, который замкнул прострел.
Тем не менее во второй половине встречи Металлист 1925 за четыре минуты сумел перевернуть результат уже в свою пользу. На 56-й минуте после подачи со штрафного и отскока Вячеславу Чурко удался эффектный удар слета с линии штрафной, а после Петер Итодо с близкого расстояния добил мяч в сетку, выведя гостей вперед.
Победную для харьковской команды точку в матче в компенсированное время поставил Кристиан Мба, от которого мяч залетел в ворота после попытки защитника его выбить.
Набрав 24 очка, Металлист 1925 расположился на данный момент на пятой строчке в турнирной таблице УПЛ. Оболонь с 17 баллами занимает 11-е место.
Статистика матча Оболонь - Металлист 1925 16-го тура чемпионата Украины
Оболонь - Металлист 1925 1:3
Голы: Устименко, 34 - Чурко, 56, Итодо, 60, Мба, 90+3
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 6 - 15
Удары в створ: 2 - 6
Угловые: 3 - 7
Фолы: 11 - 13
Оболонь: Сташкив - Прокопенко, Приймак, Семенов, Шевченко - Ильин (Грысьо, 77), Чех, Черненко, Суханов (Мединский, 63) - Нестеренко (Слободян, 77), Устименко (Теслюк, 67).
Металлист 1925: Варакута - Салюк, Е. Павлюк, Шабанов, Крупский - Чурко (Литвиненко, 73), Калюжный, Забергджа (Мартынюк, 90+2) - Антюх, Итодо (Когут, 73), Рашица (Мба, 86).
Предупреждения: Рашица, Чурко.
