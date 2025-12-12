iSport.ua
Динамо получило испанского гранда в соперники в Юношеской лиге УЕФА

Киевская команда встретится в 1/16 финала турнира с мадридским Атлетико.
Сегодня, 18:44       Автор: Игорь Мищук
Динамо U-19 / ФК Динамо Киев
Динамо U-19 / ФК Динамо Киев

В пятницу, 12 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА, где также сыграет Динамо U-19.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, соперником "бело-синих" на этой стадии турнира станет мадридский Атлетико.

Динамо потеряло шансы на плей-офф Лиги конференций

Будущий поединок будет номинально домашним для Динамо и состоится 3-4 февраля следующего года.

Атлетико вышел в плей-офф через Этап лиги, где занял седьмое место в общей турнирной таблице среди 32-х команд. "Матрасники" набрали 13 очков, одержав четыре победы и по одному разу сыграв вничью и уступив.

Напомним, что Динамо пробилось в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА, преодолев два раунда по Пути чемпионов. Киевляне победили в двухматчевых противостояниях шведскую Броммапойкарну (1:0 дома, 2:1 на выезде) и шотландский Хиберниан (1:0 дома, 1:1 на выезде).

