Украинец пропустил один мяч, но его нельзя в этом винить.

В рамках 11-го тура португальской лиги состоялся один из центральных матчей всего сезона между Бенфикой и Порту.

"Орлы" при поддержке родных трибун прекрасно действовали в первом тайме и смогли открыть счет в середине первой 45-минутки.

Автором гола стал Альваро Каррерас, которому ассистировал Томас Араухо.

Еще до перерыва, однако, Порту отыгрался. Саму Агехова также известный, как Саму Омородион воспользовался тем, что Николас Отаменди махнул ногой мимо мяча и переправил "круглого" в сетку ворот. Трубин уже был бессилен.

Во втором тайме, впрочем, Бенфика продолжала играть просто великолепно и это вылилось в их уверенное преимущество, как по статистическим показателям, так и по счету.

Сначала Анхель ди Мария вывел свою команду вперед, затем, Вангелис Павлидис заставил ошибиться Неуэна Переса и отправить мяч в свои ворота, ну а точку поставил тот же ди Мария.

Алан Варела сфолил на Николасе Отаменди в штрафной, после чего арбитр назначил пенальти. Ди Мария подошел к отметке и уверенно реализовал "приговор".

Как следствие, Бенфика сократила отставание от Порту до 5 очков, имея матч в запасе, но отставание от Спортинга составляет аж 11 очков при 2 матчах в запасе.

Бенфика - Порту 4:1

Голы: Каррерас, 30, ди Мария, 56, 82 (пен) - Саму, 44

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