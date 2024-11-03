Арсенал интересуется очередным бразильским вундеркиндом
Луиги обойдется клубам в 80 млн евро.
Лондонский Арсенал следит за успехами форварда Палмейраса Луиги, утверждает Fichajes.
17-летний бразилец уже немало пошумел в юношеских командах, а совсем недавно стал играть за основной состав.
Пока на счету Луиги 3 матча за Палмейрас и один гол, Трансфермаркт оценивает нападающего всего в 2 млн евро.
Однако в клубе с такой оценкой в корне не согласны, на ткущий момент бразильца готовы отпустить только за сумму отступных - 80 млн евро.
Такой ценник не устраивает Арсенал, который может попробовать летом выкупить игрока за существенно меньшую сумму.
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