Арсенал интересуется очередным бразильским вундеркиндом

Лондонский Арсенал следит за успехами форварда Палмейраса Луиги, утверждает Fichajes.

17-летний бразилец уже немало пошумел в юношеских командах, а совсем недавно стал играть за основной состав.

Пока на счету Луиги 3 матча за Палмейрас и один гол, Трансфермаркт оценивает нападающего всего в 2 млн евро.

Однако в клубе с такой оценкой в корне не согласны, на ткущий момент бразильца готовы отпустить только за сумму отступных - 80 млн евро.

Такой ценник не устраивает Арсенал, который может попробовать летом выкупить игрока за существенно меньшую сумму.

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