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Слот установил новый клубный рекорд Ливерпуля

У специалиста восемь побед в стартовых десяти матчах сезона.
Сегодня, 10:40
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот установил клубный рекорд.

После назначения нидерландского специалиста клуб провел десять матчей в рамках АПЛ, выиграв восемь из них.

Это лучший тренерский старт в истории Ливерпуля. Однако это далеко не все достижения 46-летнего Слота в качестве тренера мерсисайдцев.

Также он имеет девять побед в стартовых десяти матчах АПЛ, и шесть побед в стартовых шести выездных матчах.

На текущий момент после 10-ти туров Ливерпуль возглавил турнирную таблицу, также у клуба наименшее количество пропущенных мячей и лучшая разница голов.

Накануне, напомним, Ливерпуль оформил камбек в матче против Брайтона.

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