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Ливерпуль благодаря стремительному камбэку победил Брайтон

"Красные" возглавили турнирную таблицу АПЛ, благодаря ошибкам соперников.
Сегодня, 18:53
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

В рамках 10-го тура АПЛ Ливерпуль на своем поле принял Брайтон.

В первые минуты матча мерсисайдцы были совсем не похожи на самих себя многодневной давности, когда играли против этого же соперника в Кубке Лиги, и достаточно быстро поплатились за свою вялость.

Уже на 14-ой минуте «чайки» выбежали в стремительную контратаку, в ходе которой Данни Уэлбек беспрепятственно прострелил на Ферди Кадиоглу, который оформил свой первый забитый мяч в АПЛ.

Пропущенный гол не помог хозяевам проснуться и они продолжили выглядеть так же «серо», как и до этого, а вот Брайтон стал действовать еще острее и имел несколько замечательных возможностей, например удар со штрафного Данни Уэлбека, или, выход Жоржиньо Рюттера на «рандеву» с Куивином Келлегером, где ирландец совершил замечательный сейв.

Именно благодаря великолепной игре своего голкипера «красные» смогли удержать интригу в этом матче до перерыва, а после перерыва они уже стали более активными, хотя, это долго не приносило желаемых плодов, хотя, моменты возникали, как вот опасный удар Джо Гомеза, или попытка Мохамеда Салаха переиграть Барта Вербрюггена после стремительной атаки.

В итоге, коллектив Арне Слота сумел перевернуть ситуацию с ног на голову, да еще и сделал это в очень стремительном стиле. На 69-ой минуте забил Коди Гакпо, который быстрее выполнял подачу с фланга на голову Дарвина Нуньеса, но уругваец не дотронулся до мяча, а затем, уже через три минуты, прекрасный удар в дальнюю «девятку» удался выше упомянутому Салаху.

Благодаря этим голам Ливерпуль победил в домашнем матче и вышел на первое место в АПЛ, благодаря поражениям Ман Сити в матче с Борнмутом и Арсеналу в игре с Ньюкаслом.

Статистика матча АПЛ Ливерпуль - Брайтон

Ливерпуль - Брайтон 2:1

Голы Гакпо, 69, Салах, 72 - Кадиоглу, 14

xG: 1.59 - 0.99

Удары: 16 - 12

Удары в створ: 8 - 4

Владение мячом: 50% - 50%

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