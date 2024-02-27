Барселона исключила Алвеса из списка клубных легенд

Барселона исключила Дани Алвеса из списка своих легенд после того, как он был признан виновным в изнасиловании и приговорен к 4,5 года тюрьмы.

Футболист и его защита оспаривают это решение. В список легенд Барселоны входят 102 игрока, выступавших за клуб на протяжении его истории.

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Решение о лишении статуса легенды Дани Алвеса было принято только после официального объявления приговора.

Напомним, бразилец играл за Барселону с 2008 по 2016 год и с 2021 по 2022 год, проведя за клуб 408 матчей.

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