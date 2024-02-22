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Неймар финансово помог Алвесу уменьшить тюремный срок

Бразилец сильно выручил своего соотечественника.
Сегодня, 18:54
Неймар и Алвес / Getty Images
Неймар и Алвес / Getty Images

Семья Неймара оказала финансовую помощь бывшему футболисту Барселоны и сборной Бразилии, Дани Алвесу, для выплаты компенсации жертве изнасилования.

Сегодня суд вынес приговор Алвесу к 4,5 годам тюремного заключения за случившееся в декабре 2022 года в ночном клубе Sutton в Барселоне.

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Игрок также обязан выплатить жертве 150 тысяч евро и возместить судебные издержки, а также ему запрещено приближаться к пострадавшей в течение 9,5 лет.

По данным издания UOL, благодаря помощи семьи Неймара удалось сократить срок заключения Алвеса за счет выплаты моральной компенсации жертве.

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